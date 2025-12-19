アーセナルに所属するドイツ代表FWカイ・ハヴァーツの復帰は、来年1月の上旬から中旬になるようだ。18日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。ハヴァーツは、8月に行われたプレミアリーグ開幕節のマンチェスター・ユナイテッド戦でヒザを負傷しており、その後はリハビリを続け、現在まで欠場が続いている。報道によると、ハヴァーツは11月の段階で、メンバー復帰まであと1カ月というところまで回復していたとのこ