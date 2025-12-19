19日11時現在の日経平均株価は前日比509.80円（1.04％）高の4万9511.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1091、値下がりは442、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を185.51円押し上げている。次いで東エレク が88.24円、アドテスト が88.24円、フジクラ が20.06円、リクルート が13.54円と続く。 マイナス寄与度は