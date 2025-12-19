中国・福建省で行われているサッカーのEAFF U-15（15歳以下）Championship 2025」グループA第1節で、日本は中国に3-0で完勝した。18日に行われた試合は34分、日本が右サイドの崩しから最後は沢口栄太が蹴り込み先制に成功。後半に入り51分にはペナルティーエリア内のルーズボールを飯田蒼生が素早いトラップからの反転シュートで決め追加点を挙げる。さらに56分にはディフェンスラインの裏に抜け出した磯部怜夢がゴールキーパーと