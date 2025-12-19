今季限りでの現役引退を表明した元巨人の重信慎之介さんが、18日、小林誠司選手とトークショーに出演し、引退を決めたタイミングなどについて語りました。「発表としては10月末だったんですが、戦力外を告げられた後には、引退という考えは8割9割ありました。戦力外を受けて、3日もすれば、本当にほしいチームからは連絡が来るだろうと思っていた。それがなかったので、なにするか分からないけど、野球は引退だなと思ったんですよ