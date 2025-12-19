文部科学省は１９日、世界トップレベルの研究力を目指す「国際卓越研究大」に、新たに東京科学大と、条件付きで京都大をそれぞれ認定する方針を発表した。有識者会議の審査結果を踏まえたもので、研究力強化や組織改革の計画が評価された。昨年に初めて認定を受けた東北大とともに、複数の大学で日本の研究力復活に向けた取り組みが本格化する。東京大は採否が保留され、最長１年の継続審査となった。今回２回目となる卓越大の