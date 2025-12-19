トヨタ自動車は19日、米国で生産するセダン「カムリ」など3車種を2026年から順次、日本に「逆輸入」することを目指すと発表した。トランプ米政権の関税政策を踏まえ、貿易を巡る日米関係の改善に貢献する狙い。他の2車種はスポーツタイプ多目的車（SUV）「ハイランダー」とピックアップトラック「タンドラ」。3車種は米国で人気が高い。