東京・上野動物園の2頭のパンダが来月末に返還されることについて、中国メディアは「パンダの不在は、高市総理をはじめとする日本の右翼勢力のせいだ」とする論評をのせました。東京・上野動物園で飼育されている双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、来年2月20日に中国への返還期限を迎えることから来月末に返還される見通しで、およそ50年ぶりに国内からパンダがいなくなります。これを受け、けさの中国共産党系の国際