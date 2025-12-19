民主党議員が公開した日付不明の写真に写る故ジェフリー・エプスタイン氏/House Oversight Democrats（CNN）米下院監視委員会の民主党議員は18日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪、故ジェフリー・エプスタイン氏の遺産から入手した写真を公開した。同氏と関わりのあった人物を巡り、断続的に公開されてきたここ数週間の情報開示の中で最新のものとなる。委員会メンバーらが詳細な文脈を明かさずに公開した60枚以上の写真に