米ニューヨーク・ポスト紙（電子版）は１８日（日本時間１９日）にポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）にヤンキースが強い関心を示していると報じた。同紙によると、元メッツＧＭのスティーブ・フィリップス氏はＭＬＢネットワーク・ラジオで「各球団の提示額は１億５０００万〜１億８０００万ドルの範囲にある」と指摘するとこう続けた。「ヤンキースは先発投手の獲得に積極的に取り組んで