冬コーデをキリッと引き締めてくれる黒ブーツは、40・50代の強い味方。【GU（ジーユー）】では今、値下げで手に取りやすくなった高見えデザインの黒ブーツが続々登場。今回は、その中から “大人が本当に使える” 黒ブーツとコーデアイデアをご紹介します。 ラクなのにきれい見えストレッチ黒ブーツ 【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」\1,990（税込・