家族の中で誰が強くて、誰が弱いのか。子どもの頃の印象や役割のまま、大人になっても相手を決め付けてしまっていませんか？ 改めて話を聞いてみると、実は思わぬ事実が明らかになることもあります。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 「普段通り」の兄 昨年、父が亡くなったときのことです。家族全員が悲しみに暮れる中、兄だけは妙に落ち着いていました。 昔から深刻な場面でも冗談を言って笑わせるような、飄々