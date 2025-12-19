カタールのスポーツ大臣「権威ある試合を開催できることを誇りに思う」2026年の「フィナリッシマ」が、カタールのルサイル・スタジアムで開催されることが決定した。現地時間2026年3月27日に行われる一戦では、欧州選手権（EURO）王者のスペイン代表と南米選手権（コパ・アメリカ）王者のアルゼンチン代表が対戦する。大陸間王者同士による待望の激突が発表されている。アルゼンチンにとって、この試合は2022年のカタール・ワ