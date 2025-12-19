1.¤¢¤´¤Î²¼ Ç­¤Î¤¢¤´¤Î²¼¤òÉï¤Ç¤ë¤È¥´¥í¥´¥í¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤¹¡ÄÇ­¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¡¢Ç­¤Ï¤¢¤´¤Î²¼¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¼ó¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¥´¥í¥´¥í¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ Ç­¤Î¤¢¤´¤Ë¤ÏÊ¬ÈçÁ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þー¥­¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤´¤Î²¼¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ë¤ª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢