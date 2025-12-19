12月16日、尾崎正直官房副長官（58）は記者会見で、木原稔官房長官（56）が同日に国光文乃外務副大臣（46）に対して“厳重注意”を行ったと明らかにした。その発端は、国光氏がネット番組で発した“デマ”だった。6日にYouTubeで配信された経済メディア『ReHacQ』の動画で、国光氏は東日本大震災後の厚労省職員時代、立憲民主党・小西洋之参院議員（53）の質問通告に応じる中で、「10分しか持ち時間がないのに50問ぐらい聞かれた。