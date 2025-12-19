日本食肉消費総合センターが、2025年11月16日に「国産食肉が食卓に届くために〜畜産の今 価格を考える〜」と題した国産食肉シンポジウム2025を開催しました。世界的な食料需要の急増や気候変動による供給リスクが高まる中、日本の畜産が直面する課題や国産食肉の価値を多角的に議論する場となりました。 日本食肉消費総合センター「国産食肉シンポジウム2025」 開催日：2025年11月16日会場：東京国際フォーラム ホ