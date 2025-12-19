11月19日、国立がん研究センターが、2012年から2015年の診断症例をもとに、最新の「がん5年生存率」を発表した。「前回発表（2020年）の22地域、約59万症例から、今回は44地域、約255万症例と4倍以上のデータが集まりました。調査の精度は今まででいちばん高いと言えるのではないでしょうか」（医療ジャーナリスト、以下同）「5年生存率」とは、がんの診断（＝0年）から5年までの間に何％の人が生存しているかの割合を示したものだ