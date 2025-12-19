芝浦工業大学の大宮キャンパスに、地上7階建ての新校舎「9号館 創発棟」が2025年12月19日に完成しました。再整備プロジェクト「O-CAMP2027」の核として、デジタルやWell-beingなど次世代を見据えた機能が集結しています。 芝浦工業大学「9号館 創発棟」 竣工日：2025年12月19日本格利用開始：2026年4月（予定）建設地：埼玉県さいたま市見沼区深作307延床面積：21,720.63m2 多様な分野の学生や研究者が交わり