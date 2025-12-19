歌手の長渕剛（69）が、自身のコンサートツアーやグッズ販売などを手掛ける「ダイヤモンドグループ」に対し、刑事告訴と民事訴訟の手続きを進めているという。【こちらも読む】志穂美悦子に長渕剛への「三くだり半」と「女優復帰」待望論が相次ぐワケ…回し蹴りでDV夫を瞬殺の豪快伝説も民間調査会社の帝国データバンクによると、ダイヤモンドグループは長渕が代表を務めるオフィスレンにコンサートツアーの利益分配金1億9500