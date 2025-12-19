ジーフォースが、100g未満の本格電動RCヘリコプター「MH-60 INCR」を2025年12月27日より発売します。ディスプレイモデル並みの精密な造形と、特殊部隊を彷彿とさせるタクティカルな質感を両立したスケール機の登場。 ジーフォース「MH-60 INCR」  発売日：2025年12月27日価格：21,450円(税込)販売場所：RC専門店、オンラインショップ等総重量：99g（航空法規制対象外） 機体表面のリベットやエアインテークま