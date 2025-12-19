お笑いタレントの狩野英孝が、初めて開催された「宮城県人会」に参加したことを報告した。１９日までに自身のインスタグラムを更新し「初の宮城県人会を開催。素晴らしいメンツの中に入れて頂き感謝です！」と感激。東京港区にある八芳園で開催されたという。「みんなで宮城を東北を盛り上げていきます！！」とつづり、集合ショットを披露した。俳優、芸人、ミュージシャン、アスリートなど様々なジャンルから集結。出席した