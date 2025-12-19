元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビ美人アナウンサーとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「昨日今日とロケでしたが、陽射しがありながらも風が冷たくなってきたので手袋を出し始めました」とつづり始めた。「皆さんもあたたかくしてお過ごしください」と、フジテレビの小山内鈴奈アナウンサーとの2ショットを公開した。そして今後の出