２００６年に農業機械の販売会社で働いていた男性が、客から不当な要求などを受けるいわゆるカスタマーハラスメントの被害を受けたのに、会社が適切な対応をせず精神疾患を発症したとして、男性の妻が会社に損害賠償を求めた民事裁判の第１回口頭弁論が１８日宇都宮地方裁判所で行われました。 訴状などによりますと、農業機械の販売会社「エム・エス・ケー農業機械」の栃木営業所の所長だった藤田和明さんは、２００