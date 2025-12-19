走行中に二酸化炭素などの排気ガスを出さない自動車いわゆるＺＥＶ（ゼブ）の普及を進めようと県は１８日、栃木県内の事業者などに向けた試乗会を行いました。 会場には電気自動車やプラグインハイブリッド自動車などのＺＥＶがずらり。 宇都宮市にある日光サーキットで行われた試乗会には、県内の事業者と自治体合わせて、２０組が参加しました。 はじめに参加者は、自動車販売店の担当者からＺＥＶの特徴や導入のメリッ