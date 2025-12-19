ケネディ米厚生長官（奥）とトランプ大統領＝10月、ホワイトハウス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米厚生省は18日、心と体の性が異なるトランスジェンダーの人たちが自認する性別に適合するための医療措置について、18歳未満への実施を事実上禁止する方針を発表した。トランプ政権は性的多様性を容認しない姿勢で、トランスジェンダーを標的にした規制強化を進めている。政府が運営する低所得者向け医療保障「メディケイ