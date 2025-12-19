LINE Digital Frontier株式会社が運営する『bookfanプレミアム』は、書籍や雑誌を豊富に取り揃える全国一律送料無料のオンライン書店。確実な在庫管理と迅速な配送が支持されていて、幅広い世代の読書ニーズに応えているサイトだ。今回、2025年11月1日から30日までの販売データをもとにした「月間ベストセラー」を紹介する。話題作から定番まで、今の読書トレンドが一目でわかるランキングである。 『bookfan