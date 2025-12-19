マンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデスが衝撃的な告白をしたことが話題となっている。フェルナンデスはクラブ首脳陣が自分をサウジアラビアに売りたがっていたと語った。彼らはフェルナンデスにクラブを出て行ってほしいと思っていたが、彼らにはその決断をする勇気がなかった。クラブを愛していたので残留を決めたが、クラブ側は「あなたが去っても、自分たちにとっては悪くない」という態度で、とても辛かった