俳優の高橋英樹が18日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子から貰った品を紹介した。この日、高橋は「なんと美味しい！いちじく！？」と切り出し「大久保佳代子さんにもらいました」と報告。いちじくを手にした自身の写真を公開した。続けて「切ると花のよう」と写真とともに紹介し「こんなに美味しいいちじくは何年ぶりかです嬉しいプレゼントでした」と喜びをつづり、ブログを締めくくった。