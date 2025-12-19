宮内庁長官が、今月交代することが決まりました。政府は、19日の閣議で宮内庁の西村泰彦長官が今月24日に退任する人事を決定しました。西村長官は、警視総監や内閣危機管理監、宮内庁次長を経て、代替わり後の2019年12月から宮内庁長官を務め、6年にわたり天皇皇后両陛下を始めとする令和の皇室の活動を支えるとともに秋篠宮さまの「立皇嗣の礼」や悠仁さまの成年式を取り仕切ってきました。次の長官には総務審議官や事務次官を歴