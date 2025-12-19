LE SSERAFIMが、ソウルで開催されるアンコールコンサートを全席完売させ、圧倒的なチケットパワーを改めて証明した。【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」LE SSERAFIMは、2026年1月31日・2月1日に蚕室（チャムシル）室内体育館でアンコールコンサート「LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE」を開催する。12月18日にチケットの一般販売が開始されると、わずか10分で全席完売となり、人気の高さを証明した。今回