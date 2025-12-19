SEVENTEENのドギョム×スングァンが、新譜リリースのカウントダウンに突入した。【写真】「日本で…」スングァン、CARAT遭遇エピソード所属事務所PLEDISエンターテインメントは12月18日22時、SEVENTEEN公式SNSを通じて、ドギョム×スングァンの1stミニアルバム『Serenade』のプロモーションスケジューラーを公開した。雪の降る夜の情景を連想させるイメージが、冬の感性に満ちたアルバムへの期待を高めている。（画像＝PLEDISエン