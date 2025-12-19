１７日、「ハルビン氷雪大世界」を訪れた観光客。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ハルビン12月19日】中国黒竜江省ハルビン市で17日午前10時、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」が開園した。敷地面積は120万平方メートル、全体で使用する氷と雪は40万立方メートルを超え過去最大規模となった。１７日、多くの人でにぎわう「ハルビン氷雪大世界」。（ハルビン＝新華社記者／王建威）１７日、「ハル