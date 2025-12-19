エルフの荒川が１８日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、料理家の和田明日香から料理を習うために、代名詞だった長い爪を短くした。この日は荒川が「料理を学んでみたい」「誰かが来たらささっと作ってみたい」といい、和田に料理を習うことになった。荒川と言えば長い金髪と長い付けまつげ。そして長い爪が代名詞。和田は「お手手なんだけど、全然そのまま料理してくれていいんだけど、やりにくいかなと思ったんですけ