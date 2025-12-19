スターバックスは26日より、玉露と抹茶を組み合わせたビバレッジ『玉露抹茶 フラペチーノ』と『玉露抹茶 ラテ』を全国の店舗で発売する。一年の締めくくりや新年のひとときを彩る“抹茶づくし”のラインアップとなる。【画像】形も変わった！刷新されたスコーン今回の新作は、同じ茶の木から生まれながら加工方法の違いで個性が分かれる玉露と抹茶に着目。初夏の収穫前に日光を遮って育てた茶葉を使い、葉の形を残した玉露なら