米プロフットボールNFLカウボーイズの選手＝14日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米経済誌フォーブス（電子版）は18日、毎年恒例となっている世界のプロスポーツチーム資産価値ランキングを発表し、米プロフットボールNFLのカウボーイズが130億ドル（約2兆280億円）で10年連続の1位評価となった。2位は米プロバスケットボールNBAのウォリアーズで110億ドル、3位はNFLのラムズで105億ドルだった。米大リーグは大谷翔平らが所属