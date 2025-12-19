【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）首脳会議は19日、ロシアの凍結資産を事実上没収し、ウクライナ支援に活用する案で合意できなかった。今後も検討を続けるが、当面はEUの借入金をウクライナ支援に充てる方針。