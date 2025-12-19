政府は１９日午前、人工知能（ＡＩ）戦略本部の会合を首相官邸で開き、ＡＩ政策の方向性を示す初の「ＡＩ基本計画」案をとりまとめた。近く閣議決定する。計画案では、基本方針として〈１〉利活用推進〈２〉開発力強化〈３〉ガバナンス（管理）〈４〉社会変革を掲げた。技術革新とリスク対応を両立させながら、「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国」を目指す。具体的には、中央省庁の業務でＡＩの活用を徹底するほか、Ａ