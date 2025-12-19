大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた俳優清水尋也被告（26）に東京地裁は19日、拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）の判決を言い渡した。被告はこの日、黒いスーツとネクタイ姿で出廷。裁判官から「これまで考えたこと、言ったことを忘れずに頑張ってほしい」と伝えられると、はっきりとした口調で「はい」と答えていた。起訴内容によると、9月3日、東京都杉並区の自宅で大麻0・392グラムを所持したとさ