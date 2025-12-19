精神障害を持つ人の性被害のうち、被害者の7割以上が知的障害を持つ人だったことが法務省の初の調査で明らかになりました。法務省が公表した「犯罪白書」によりますと、統合失調症や発達障害などを含む精神障害を持つ人が性被害に遭った事件のうち、被害者の7割以上が知的障害を持つ人でした。加害者については、3割以上が施設職員など支援関係者で、身近な人から性被害に遭うリスクが高いことが明らかになりました。また、被害の