経済学には「ラチェット効果」という言葉があります。一度上がってしまった生活水準や消費習慣は、収入が減っても簡単には元に戻せない、という現象です。現役時代に浪費しすぎた人にとって、老後に向けた節約生活は想像を絶する苦痛を伴います。本記事では合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が、木村美佐子さん（仮名）の事例とともに、老後破綻のリアルを読み解きます。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのた