ロシア外務省は12月18日、トランプ政権に対し、ベネズエラ問題について「致命的な過ちを犯さないよう」求め、誤った対応が西半球全体に予測不可能な結果をもたらす恐れがあると警告する声明を発表しました。同声明は、ロシアはマドゥロ政権による国家利益と国家主権を守るための行動を支持すると表明し、中南米およびカリブ地域の平和維持が不可欠との認識を示しました。（提供/CRI）