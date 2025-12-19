急増するスマートフォンやインターネットのトラブルから子どもたちを守ろうと、三重県津市の高田短期大学の学生が東員町の小学校で、スマホの正しい使い方などを教える出前講座を行いました。スマホを正しく使うためのルールやマナー、トラブルを未然に防ぐ対処方法について学んでもらおうと、高田短期大学の学生2人が三重県サイバー犯罪対策課と協力して東員町の笹尾西小学校6年生の児童たちへ授業を行いました。講師となった学生