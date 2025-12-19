高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。【写真】大雄寺を訪れたトキは…12月12日第55回の最後に、第13週「サンポ、シマショウカ。」の予告が放送され、話題になっています。＊以下第60回のネタバレと次週予告の内容を含みます。＜第60回あらすじ＞トキはヘブン（トミー・バストウさん）のために、大雄寺に「水あめを買う女」を聞きに訪れる。花田旅館では、夜な夜