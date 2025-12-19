Image: 株式会社yonobi こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎朝、服に合わせてバッグを選ぶ時間。地味にストレスだったりしませんか？どんな服装にも合うミニマルなデザイン、本革なのに軽くて、雨の日も安心な撥水性、そして、見た目以上にしっかり入る収納力。「THE Tote」は、そんな欲張りな条件をバランスよく満たしてくれるトートバッグです。どんな服装にも馴染