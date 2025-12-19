2025年で誕生45周年を迎えた『ピングー』をモチーフにしたカプセルトイ「PINGU MODERN ポーチコレクション」が、12月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】普段使いにぴったりなトートバッグや巾着も！展開アイテム一覧■使いやすいおしゃれなカラー今回アイピーフォーより発売される「PINGU MODERN ポーチコレクション」は、さまざまな縫製アイテムに、おしゃれなカラートーンの「PINGU MODERN」