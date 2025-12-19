J1アビスパ福岡は19日、中央大3年のFW北浜琉星（21）の2027年シーズン加入内定を発表した。福岡市出身の北浜は180センチ、75キロのストライカーで、U―15（15歳以下）、U―18（18歳以下）と福岡の育成組織でプレーした。北浜はクラブを通じ「自分を育ててくれたクラブに戻れる喜びと覚悟を胸に、ピッチで勝利に貢献できる選手になります」などとコメントした。北浜琉星の加入コメント全文「この度、2027シーズンより、アビスパ