警察によると、きょう午前6時ごろ、新庄市泉田の市道で高齢の男性が運転する普通乗用車が路上にいた男性をひいた。 【写真を見る】【現場】新庄市で高齢者運転の車が男性をはねる男性は横たわっていたか…消防は不搬送（山形） 消防によると、場所は東北マルナカ付近の直線道路。「車で人をひいてしまった」などと通報があった。消防ははねられた男性を搬送していない。 男性は路上に横たわっていたとみられている。事故の詳