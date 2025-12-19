政府、与党が検討している地方税の偏在是正を巡り、東京一極集中の現状から「対応は待ったなし」と強調する地方の立場と、反発する東京都の溝が深まっている。与党は、19日に決定する与党税制改正大綱で「是正の必要性」を明記する方向。識者は税制の議論を通じ、地方自治についても考えるべきだと訴える。「具体的な取り組みを講じる必要がある」−。11日の自民党税制調査会で示された資料には偏在是正について、こう記載され