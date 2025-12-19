2025年8月、浜松市内のビニールハウスから金魚10匹（時価約100万円）を盗んだ疑いで逮捕された男が、逮捕されるまでの2年間に玄米を盗むなどの犯行を繰り返していたことを裏付け捜査が終結したと、警察が12月18日に発表しました。 摘発された件数は26件、被害総額は約198万円ということです。 警察によりますと、浜松市中央区西島町の無職の男（71）は、2025年8月21日に浜松市内のビニールハウスに忍び込み、観賞用