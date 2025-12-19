阪神ＯＢの関本賢太郎氏が１８日、インスタグラムを更新。「新たな相棒は２代目ディフェンダー」と、愛車を紹介した。関本氏はランドローバー・ディフェンダーとの２ショットを添え「ゴルフスノーボードキャンプには最強のパートナー」とお気に入りの様子。３日前には初代ディフェンダーを売却したことも伝えていたが、「また新たなディフェンダーライフが楽しみになってきましたー！」とつづった。阪神時代は通算１２７