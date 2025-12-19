今年9月に乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴された俳優清水尋也被告（26）の判決公判が19日、東京地裁で開かれ、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決（求刑1年）が言い渡された。同被告は、神妙な表情で判決を聞き「はい」と、はっきりした口調で返事をして、宮田祥次裁判官に頭を下げた清水被告は、9月3日に警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで逮捕され、同22日に東京地検に起訴された